Baja la libertad económica en Bolivia, según ranking mundial

Bolivia

De acuerdo al ranking de Libertad Económica 2023, Bolivia está entre las naciones con menos libertad económica de la región y el mundo, ya que ocupa el puesto 167.

El año pasado, el país ocupó el puesto 123. Ahora, está en el antepenúltimo lugar de la región latinoamericana con un puntaje de 43,4, el penúltimo es Venezuela con 25,8 y al final quedó Cuba con 24,3.

Este índice, elaborado por la Fundación Heritage, evalúa a 184 naciones de todo el mundo en una serie de categorías y las puntúa en una escala de 0 a 100, en la que un desempeño de más de 80 puntos refiere a una economía libre; un resultado entre 70 y 79,9 puntos expone un sistema mayormente libre; entre 60 y 69,9, moderadamente libre; de 50 a 59,9 da cuenta de un país mayormente no libre; y entre 0 y 49,9 se considera una nación reprimida, en este rango entraría Bolivia.

La libertad económica es un aspecto fundamental de la democracia y un factor clave para medir la prosperidad y las posibilidades de crecimiento de un país.

Aquellas naciones que dan cuenta de mayor libertad económica dan a sus individuos y empresas independencia para decidir en esta materia mientras que, en países con falencias en este ámbito, suelen registrarse restricciones por parte de los Gobiernos; esto recorta las perspectivas a largo plazo y obstaculiza la prosperidad.

La situación de Bolivia

Al respecto, el economista Christian Aramayo señaló que la libertad económica está fuertemente relacionada con los niveles de desarrollo económico y prosperidad de los países. En ese sentido, el impacto que tiene la libertad económica en la vida de las personas no es solamente de las facilidades de hacer negocios, sino que implica también, dentro de sus componentes, la calidad institucional.

Así, citó el caso del octubre del 2021 en Las Londras, cuando 17 personas fueron secuestradas por un grupo armado, que, tanto desde el punto de vista social y de seguridad, pero también en términos económicos, se envían señales de que no hay una protección a los derechos de propiedad y que esa inseguridad jurídica genera desincentivos para la inversión en Bolivia. Esto se refleja en las posiciones que Bolivia ocupa a nivel mundial y envía señales de que no se generan señales de seguridad.

El economista consideró que el índice refleja también la parte tributaria, la facilidad de hacer negocios y también la libertad financiera, por eso Bolivia no ocupa lugares importantes, porque "son bastante mediocre los resultados".

El retroceso del puesto 123 a 167, para Aramayo, se da principalmente por fenómenos continuos de incertidumbre en la administración de la justicia y respeto a los derechos.

Así, el tener estos resultados en este tipo de índices genera desincentivos a la inversión extranjera y "ahuyentan" la posibilidad de ingreso de divisas para el país, cuando, hoy en día, la población busca dólares haciendo largas filas en entidades financieras.

Aramayo observó asimismo que el país ha estado tomando un giro hacia medidas que no son atractivas para la divisas dando señales negativas al extranjero.

En ese sentido, la economía boliviana se ve dañada, también las grandes inversiones y, particularmente, la familia boliviana por el lado de los precios de productos que se importan, desde tecnología hasta ciertos alimentos de la canasta básica.

"Se condena a las familias y a los trabajadores a ser informales. En general, no es que las familias optan por ser informales porque tienen una fascinación por eso; el informal no tiene seguro médico, no tiene seguridad social, no va a tener jubilación, no tiene seguridad laboral, no tiene vacaciones. Este tipo de medidas que ha estado generando el Gobierno Nacional lamentablemente, no van a a solucionar el problema, sino lo están agravando, por ello el mercado informal se ha incrementado hasta niveles del 85% de la economía nacional", complementó.