Bloomberg: Riesgo país de Bolivia se desplomó en 600 puntos

El riesgo país de Bolivia se desplomó en 600 puntos los últimos días de la pasada semana debido a las mejores perspectivas que habría generado la aprobación de la ley del oro. Aún aspi, el spread soberano del país, medido según el EmerginfMarkets Bonds Index (EMBI) del Banco JP Morgan, más que duplica los valores que se podía observar al 31 de diciembre de 2022, según destaca Bloomberg en línea.

El viernes 21 de abril, Bolivia cerró la jornada con el EMBI en 1.280 unidades, por lo que cayó a la quinta posición entre los países con bonos más riesgosos de la región detrás de Venezuela (39.713,47), Argentina (2.634), Ecuador (1886) y El Salvador (1.355).

El EMBI de Bolivia llegó a superar los 1900 puntos este año y el país sudamericano se ubicó durante unos días tercero en el ranking antes descrito, tan solo por debajo de Venezuela y Argentina. Ello pese a que había empezado el año con un riesgo país de 567 puntos. ¿Qué ocurrió luego?

El mercado empezó a temer por el fuerte drenaje de reservas del Banco Central de Bolivia (pasaron de $us 15.500 millones en 2015 a $us 3.500 millones a finales de 2022 y desde febrero la entidad financiera no publica datos).

El riesgo país de los estados emergentes responde a lo que sucede con los precios de sus bonos soberanos. En concreto, el bono de Bolivia a 2028 había caído a un mínimo de $us 46,86 al 13 de abril pasado, pero la semana pasada empezó a rebotar con fuerza, para ubicarse actualmente por encima de los $us 61.

La cámara de Diputados aprobó el sábado 22 de abril el polémico proyecto de ley de Oro, destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales. Ahora falta que sea sancionado en el Senado.

El objetivo del proyecto de ley de Oro es fortalecer las reservas internacionales netas de Bolivia mediante la compra directa de oro a productores locales y su posterior conversión a divisas.

Sin embargo, ha habido críticas al proyecto por la atribución que se le da al Banco Central para vender el oro sin la aprobación de la Asamblea Legislativa.

El gobierno del presidente Luis Arce ha admitido que está enfrentando dificultades económicas, y el Mandatario ha subrayado la importancia de aprobar este y otros proyectos de ley.

Otra acción que también derivó en impulsos a favor de Bolivia fueron las declaraciones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, quien admitió que existen negociaciones con el Gobierno de Bolivia para financiar proyectos de desarrollo.