Detectan conductas sospechosas en la compra de dólares y anuncia sanciones

Santa Cruz, Bolivia

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) alertó el jueves que se “han observado ciertas conductas que llaman la atención” en la compra de dólares, por lo que recomendó a la población no realizar transacciones u operaciones por cuenta de terceros a cambio de una retribución. Advirtió con sancionar cualquier acción sospechosa de lavado de dinero.

“Ante el brote especulativo en la demanda de dólares y las acciones para mitigar este problema, a través de las ventas directas que realiza el Banco Central de Bolivia (BCB), vía Banco Unión, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) recomienda a la población no realizar transacciones u operaciones por cuenta de terceros a cambio de una retribución u otra forma de compensación”, señaló la entidad en un comunicado.

En el proceso de venta de divisas -señala la UIF- se han observado ciertas conductas que llaman la atención, por lo que se exhorta a la población a tener precaución con este tipo de ofertas y recuerda los peligros que significan el prestar su identidad y/o información personal, ya que podrían utilizarse para cometer un ilícito.

“La UIF ante cualquier conducta sospechosa de lavado de dinero actuará en el marco de sus competencias para que se asuman las acciones legales respectivas”, advierte la entidad estatal.

Por la sobredemanda de dólares, el ente emisor inició el 6 de marzo la venta de la divisa de manera directa a la población. Desde entonces, hasta el sábado 11 de marzo, vendió $us 24.124.000 en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Para atender la demanda, el Gobierno inyectó algo más de $us 540 millones con la liberación del encaje legal, que habilitó $us 240 millones, y los Derechos Especiales de Giro (DEG) por $us 300 millones.

Las largas filas que se veían a diario en puertas del ente emisor disminuyeron considerablemente.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, anunció el 21 de marzo que el BCB continuará la venta de dólares de forma directa por tiempo indefinido.