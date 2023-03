Diputado Ormachea afirma que no hay dólares y desafía a la ASFI

Cargando...

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Ormachea, aseguró que no hay dólares y desafió a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a denunciarlo por tal afirmación, asimismo, rechaza la advertencia de judicializar los rumores respecto a los dólares.

“Señores de la ASFI no hay dólares, espero la denuncia en mi despacho, espero la denuncia en mi escritorio, espero la denuncia en mi comisión, yo les mando si quieren la dirección de mi casa para esperar la denuncia en mi contra porque no hay dólares es la realidad y no pueden amenazar con judicializar a todos los que piensan diferente”, manifestó Ormachea.

El diputado exhortó a la población hacer uso de su libertad de expresión de manera transparente y tranquila y añadió que están faltando remesas en el exterior por la falta de dólares.