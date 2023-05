Este 1ero de mayo, conozca la importancia del empleo vs. la ocupación en Bolivia

Cargando...

Bolivia

Este 1° de mayo, Día del Trabajador, analizamos la importancia del empleo vs. la ocupación. El trabajo a nivel nacional es uno de los principales temas para las familias, por eso se dice que no hay persona más trabajadora que el boliviano.

Existen varias historias de éxito de bolivianos fuera del país, pero en Bolivia hay pocas personas que tienen un empleo estable. Expertos aseguran que es necesario generar alianzas entre los diferentes niveles del Estado y el empresariado.

"Es importante promover el empleo, principalmente, porque habla de la estabilidad de la familia- Por eso, es tremendamente importante que las alianzas con el Estado nacional, también con los diferentes niveles de gobierno, como los departamentales y municipales, hablen siempre de que el empresariado esté construyendo un empleo formal y digno para todas las personas", afirma Oscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.

Los datos

Cargando...

Bolivia tiene una tasa de desempleo del 5,2%. Además, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población desocupada llegó al 4,3% en 2022. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ocupado no es lo mismo que empleado.

"Es importante cuando hablamos de empleo formal y digno porque estamos haciendo que toda la población boliviana tenga la posibilidad de engrandecer el país y eso solamente se hace si tenemos políticas de Estado", comenta Oscar Mario Justiniano.

En consecuencia, en los últimos años, se ha incrementado el empleo informal.

"Lamentablemente, en Bolivia las políticas de gobierno que están actualmente no apoyan a la formalidad; empujan a uno hacia la informalidad. Un empresario informal no paga impuestos nacionales, va a llegar fin de año y no va a tener que pagar el impuesto a las utilidades, no va a tener que hacer una declaración contable. Sin duda alguna que el empleo en nuestro país no se lo promueve", agrega el abogado Alex Martínez.

Asimismo, de acuerdo al último anuncio del presidente Luis Arce y la Central Obrera Boliviana (COB), el salario mínimo nacional este año será de 2.362,50 bolivianos (aproximadamente 339 dólares). Según el Ministerio de Trabajo, medio millón de personas trabajan en empresas e instituciones públicas y 400.000, en empresas privadas.

La realidad en el país es que gran parte de la población ocupada trabaja por montos que no se acercan al mínimo nacional, generando precariedad laboral e inestabilidad en las economías familiares.

Cargando...

Según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, 6 de cada 10 trabajadores ganan menos que el salario mínimo nacional. Además, el 80% del comercio en Bolivia es informal y solo el 20% se constituye en empresas formalmente establecidas.

Como respuesta a esta situación, las generaciones jóvenes han empezado con los emprendimientos en diversas áreas como la tecnológica.

"El emprendedurismo es fundamental porque habla cabalmente de esa generación virtuosa de nuevos empleos los cuales van a ir a resolver en parte toda la gran demanda que hay de más de 100,000 estudiantes que entran al mercado laboral y que necesitan fuentes de empleo", detalla Justiniano.

¿Cuál es la diferencia entre ser trabajador informal y empleado?

- Empleado: empleo estable e incluye beneficios como un sueldo fijo, seguro de salud, vacaciones pagas, días de enfermedad pagados, plan de jubilación, aguinaldo, pago de horas extras y Seguridad Social.

- Trabajador informal: no tiene un salario fijo. no tiene seguro de salud. ni vacaciones. no tiene un horario de trabajo. no tiene un plan de jubilación y aguinaldo. no tiene pago por horas extras. no tiene seguridad social y si se enferma nadie le pagará el día.

Normas

En Bolivia, la Ley General del Trabajo regula el derecho del empleado, pero no del empleador.

"Lo que nos faltaría a Bolivia, sin duda alguna, es una figura jurídica más proteccionista también para el empleador", apunta Martínez.

Así, generar empleos mejoraría la economía del país y daría estabilidad a las familias bolivianas.

Calidad del empleo en Bolivia

Según el Centro Boliviano de Economía (Cebec), solo el 10% de la población tiene empleos formales.

En 2015, había 460 mil personas que estaban en empresas con empleos formales. En 2017, la cifra subió a 500 mil empleos formales en empresas, en 2022 se reflejó la misma cifra.

En 2019, el 85% de los trabajadores estaba en la informalidad. Actualmente, es el 90%. De este grupo, solo el 10% de las personas con trabajos informales tiene seguro de salud y el 20% ahorra para su jubilación.