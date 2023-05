Exdirectora de ASFI: Urge la designación de un nuevo interventor para Fassil

Santa Cruz, Bolivia

La ex directora general ejecutiva de la ASFI, Lenny Valdivia, indicó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) debe asignar de manera inmediata a un nuevo interventor para atender las demandas de los extrabajadores del banco Fassil, tras la trágica muerte de Carlos Colodro.

Los funcionarios dieron un plazo de 48 horas para que se pueda dar solución al pago de sus beneficios, que había sido anunciado para esta semana, pero fue suspendido por la ausencia de un interventor.

"A raíz del fallecimiento del ex interventor, desde el lunes no se ha cumplido con esta tarea, que seguramente tenía planificada, para proceder al pago de los beneficios sociales de los ex trabajadores. La Ley de Servicios Financieros, en el artículo 514, establece que, dentro de la intervención, una de las funciones del interventor es pagar los beneficios sociales a los ex trabajadores de la entidad actualmente intervenida con cargo a sus activos, eso significa, los bienes inmuebles", explicó la exdirectora.