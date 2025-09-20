Expocruz 2025 abre con gran afluencia de público y ofertas en entradas como el 2x1

La feria más importante de Santa Cruz arrancó este viernes con masiva asistencia, promociones especiales y actividades para toda la familia.
19/09/2025 20:10
La Expocruz 2025 abrió con sus puertas con gran afluencia de personas que aprovecharon la gran promoción del 2 x 1, una de las muchas promociones que los organizadores lanzaron con el lema de ‘Una feria para todos’ y asegurar que toda la población pueda ingresar y disfrutar de todas las novedades feriales.
A las 17:05, cientos de familias aprovecharon la promoción del 2 x 1, y poder ahorrar un poco en el precio de las entradas. Provenientes de las diferentes zonas de la ciudad, las personas llenaron los estands y se maravillaron con todas las ofertas.
“Vine con toda mi familia y estamos recorriendo todos los estands”, señala un menor que asegura que la zona de los dulces es su preferida.
“Estamos iniciando el recorrido, queremos ver los dinosaurios y los animales”, indicó una madre con su hijo que fueron entrevistados por la Red Uno.
Estos son los precios de las entradas:
Fecha: Del 19 al 28 de septiembre
Precios de Entradas: Mayores Bs. 50 - Menores Bs. 25.
Días Especiales:
HORA EXPOCRUZ – Todos los días: de 17:00 a 18:00 Hrs., las entradas mayores tendrán
un precio de Bs. 40.
2x1 - viernes 19 de septiembre: Dos personas ingresan con una entrada mayor.
Día de la Familia – lunes 22 de septiembre / ingreso libre para menores de 12 años.
Lunes 22 y jueves 25 de septiembre estarán dedicados a emprendedores, con previo
registro, podrán ingresar sin costo de 17:00 a 18:00 hrs.
