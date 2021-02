GameStop sube cerca de un 50% por nueva ola de compras impulsada por "memes"

Cargando...

Por Aaron Saldanha, Thyagaraju Adinarayan y David Randall

25 feb (Reuters) - Las acciones de GameStop Corp se dispararon el jueves tras haber duplicado su valor en la sesión anterior, provocando una serie de suspensiones de las transacciones en la Bolsa de Nueva York y liderando un sorprendente rebote de los llamados "stonks", como los apasionados inversores minoristas han bautizado a sus títulos favoritos en varios foros online.

Las acciones de GameStop alcanzaron los 160 dólares en la apertura antes de ser detenidas tras varios minutos de negociación y cayeron a unos 129 dólares previo a una segunda interrupción.

La negociación se reanudó alrededor de las 10 de la mañana en Nueva York y el precio rondaba los 143 dólares, con una subida del 56%.

El repunte impulsó a otros "stonks" populares en sitios como WallStreetBets de Reddit, como AMC Entertainment Holdings Inc, que subía un 12,5%, y la empresa de auriculares Koss Corp, que subía casi un 61%.

Los analistas se mostraron desconcertados por el nuevo repunte.

Algunos descartan que se trate de un ataque a posiciones cortas como el que en enero golpeó a algunos fondos de cobertura, que habían apostado contra GameStop y se vieron obligados a cubrir su exposición cuando inversores individuales que utilizaron Robinhood y otras aplicaciones para impulsar las acciones del minorista de videojuegos hasta 483 dólares.

Aun así, se estima que los vendedores en corto perdieron 818 millones de dólares el miércoles por las apuestas bajistas contra Gamestop, según datos de la firma de análisis financiero Ortex.

"El poder de las "tres R" (Robinhood, Retail (minoristas), Reddit) vuelve a estar en juego", dijo Neil Campling, jefe de investigación tecnológica de Mirabaud Securities.

Algunos dijeron que la subida puede estar en parte alimentada por el miedo a apostar contra GameStop.

"No hay mucha gente que esté sentada ahí, 'oh sí, vamos a divertirnos, vamos a ir en corto en GameStop y que me arranquen la cabeza'. Los inversores aprenden", dijo Dennis Dick, operador de Bright Trading, en el podcast de Benzinga.

GameStop fue la cuarta acción más negociada por los clientes de Fidelity el miércoles, con órdenes de compra que superaron a las de venta en casi 2 a 1, según los datos del broker.

La más reciente subida se produce días después de que el inversor de Reddit Keith Gill, que dirige el canal de YouTube Roaring Kitty, duplicó su apuesta por GameStop y compró más acciones la semana pasada.

Gill declaró ante el Congreso la semana pasada que sigue siendo alcista en GameStop.

Sus palabras "Me gustan sus acciones" ganaron popularidad y eran citadas por cientos de sus seguidores en línea y aparecieron en páginas de memes de temática financiera en línea.

Los hilos de discusión de Reddit volvieron a bullir en torno a GameStop el jueves, con miembros que exhortaban a otros a entrar en el mercado a medida que el rally cobraba fuerza.

"Hoy he comprado mucho más #GME, ¡sigamos luchando!", escribió un usuario de Reddit, Fundssqueezzer.

(Información de Svea Herbst-Bayliss, Krystal Hu, April Joyner y Lewis Krauskopf; escrito por David Gregorio; Editado en español por Javier López de Lérida)