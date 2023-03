Gobierno inyecta más de 540 millones de dólares en el mercado para solucionar sobredemanda

Cargando...

Bolivia

Este jueves, el Gobierno anunció la inyección de más de $us 540 millones en el mercado, luego de la liberación del encaje legal que habilitó, de $us 240 millones, y con los Derechos Especiales de Giro (DEG) por $us 300 millones. Así, esperan solucionar la sobredemanda de dólares.

El portavoz presidencial, Jorge Richter, indicó que el país enfrenta una "iliquidez de dólares, de divisas" para las operaciones de importación y exportación. Asimismo, aseguró que esta demanda ya fue atendida.

"Se liberó el encaje financiero ante los bancos, que les ha permitido disponer de alrededor de 240 millones de dólares, una medida circunstancial con fecha determinada; y se han liberado también, a través de los Derechos Especiales de Giro, 300 millones de dólares en divisas”, explicó Richter citado por la agencia ABI.

El portavoz aseveró que se dispondrá de estos recursos "mientras se aprueban créditos e ingresan divisas efectivas al país”.

Aseguró que, con estas medidas, se "va a solucionar este momento” y que también se debe mirar a futuro para identificar cuáles son los mecanismos necesarios para tener un flujo necesario de divisas en el país y atender la demanda de importación y exportación.

La reciente sobredemanda de dólares llevó al Banco Central de Bolivia (BCB) a realizar la venta de la divisa de manera directa a la población. Entre el lunes 6 y el sábado 11 de marzo, el BCB comercializó $us 24.124.000 a 298 personas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.