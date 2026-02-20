Industriales plantean pacto legislativo para acelerar reformas y estabilizar la economía

El sector industrial del país propuso la conformación de un pacto legislativo que permita aprobar con celeridad los proyectos de ley vinculados a reformas estructurales, con el objetivo de estabilizar la economía y generar condiciones para atraer inversiones.

“La Cámara Nacional de Industrias propone un pacto legislativo por la estabilización económica de nuestro país. La coyuntura actual exige acuerdos que estén por encima de intereses partidarios”, señaló el presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), José Uriarte.

El sector recordó que se anunció el ingreso de alrededor de $us 8.000 millones al país y que existen expectativas de organismos internacionales y de otros países interesados en invertir en Bolivia. Sin embargo, advirtió que para concretar esas inversiones es imprescindible contar con una nueva ley que ofrezca reglas claras y garantías.

Asimismo, Uriarte alertó sobre la necesidad urgente de actualizar al menos cuatro normativas clave para dinamizar la economía y fortalecer la producción nacional, señalando que el marco legal actual requiere ajustes estructurales para responder al contexto económico.

“Tienen que trabajar de una forma patriótica, dejar los intereses partidarios y pensar en Bolivia. Bolivia tiene que reactivarse económicamente y para que nos reactivemos tenemos que aprobar leyes que estabilicen y traigan progreso a nuestro país”, enfatizó el empresario.

El sector industrial espera que la Asamblea Legislativa priorice el tratamiento de estas reformas en el corto plazo, considerando que la estabilidad normativa es un factor determinante para la generación de empleo, el fortalecimiento de la industria nacional y la recuperación económica.

