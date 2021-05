MERCADOS A.LATINA-Monedas suben por debilidad global del dólar tras dato de empleo en EEUU

Cargando...

Por Froilan Romero

SANTIAGO (Reuters) - La mayoría de las monedas y bolsas de valores de América Latina exhibían ganancias en las primeras operaciones del viernes, en medio de un retroceso global del dólar tras negativos datos sobre la creación de empleos en Estados Unidos y una menor aversión hacia activos de riesgos.

* El Departamento de Trabajo estadounidense informó que en abril se crearon 266.000 empleos, por debajo de lo previsto,​ frente a un dato de 770.000 en el mes anterior. Un sondeo entre 90 economistas realizado por Reuters había previsto que la creación de empleo subiera a 978.000 puestos.

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas de primer orden, bajaba alrededor de un 0,5%, al tiempo que la divisa retrocedía cerca de un 0,6% contra el euro.

Cargando...

* "El dólar se deprecia también gracias a las reiteradas garantías que han ofrecido distintos miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de que la inflación no constituye una amenaza. La Fed aseguró en la jornada pasada que las tasas no se moverán hasta el próximo año y que el programa de recompra de bonos no tiene, todavía, razones para ser reducido", dijo Luis Alberto Reyes, analista de Mercados G.

* El peso mexicano cotizaba en 19,90010 por dólar, con una ganancia de un 0,78% frente a los 20,0580 del precio de referencia de Reuters del jueves, impulsado también por datos de la inflación local que reforzaron apuestas de que el Banco Central mantendrá este año sin cambios su tasa clave de interés.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado, subía un 0,68%, a 49.266,45 unidades y se encaminaba a cerrar la semana con ganancias.

* El real brasileño se apreciaba un 0,93%, a 5,2267 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa escalaba un 0,92%, a 121.021,90 puntos.

Cargando...

* En Argentina, el peso bajaba un 0,05%, a 93,85 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice Merval de la bolsa de Buenos Aires subía un 1,89%, a 50.322,13 unidades.

* "Un mejor clima externo para las inversiones de riesgo ayuda al Merval con negocios selectivos sobre empresas que tienen cotización afuera (Nueva York)", dijo un operador.

* El peso chileno ganaba un 0,94% y cotizaba en 693,00/693,30 unidades por dólar, ayudado también por un fuerte avance en el precio del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Santiago, el IPSA, subía un 0,9%, a 4.672,49 puntos.

* El cobre subió el viernes a un máximo récord, impulsado por especuladores y compradores industriales tras optimistas datos económicos a medida que las economías occidentales se recuperan de la pandemia.

* El peso colombiano abrió la jornada con un alza de 0,76% a 3.775 unidades por dólar en medio de las protestas antigubernamentales que entraron en su décimo día, mientras que en la bolsa el índice referencial COLCAP subía un 0,50% a 1.272, 91 unidades.

* La moneda peruana, el sol subía un marginal 0,03%, mientras que el referencial de la Bolsa de Lima ganaba un 2,14% y alcanzaba a los 533,22 unidades.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires)