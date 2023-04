Ministro dice que Banco Fassil ‘no está en quiebra’ y depósitos ascienden a $us 2.700 millones

Cargando...

La Paz - Bolivia

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reveló este miércoles que la cartera de depósitos del Banco Fassil superó los 2.700 millones de dólares y aseguró que la entidad financiera no está en quiebra.

“Queremos establecer que el Gobierno Nacional, a través de la Ley 39, garantiza los depósitos de todos los ahorristas de ese banco”, manifestó Montenegro.

La autoridad detalló que los depósitos del Banco Fassil ascienden a más de 2.700 millones de dólares e invitó a otras entidades a que efectúen la absorción tanto de activos, pasivos y los pendientes para responder a los depositantes y a quienes tienen créditos.

“Los depósitos ascienden a 2.700 millones de dólares, es el dato que tenemos de este banco y eso será seguramente sujeto de evaluación de los bancos interesados junto con la cartera, porque no solo se puede entregar la carga que son los depósitos, que son los pasivos, sino el activo principal que es cartera (de créditos) y otros activos como terrenos y sus locaciones”, agregó.

Montenegro dijo que la intervención se hizo para dar una solución definitiva a la situación que desde hace más de un mes está atravesando el banco; ya sea para devolver los recursos a los ahorristas o para que otras entidades financieras administren los depósitos.

Por lo que, aseguró que la entidad no está en quiebra ya que cuenta con activos y pasivos. “Este proceso de intervención no es en un banco que ha quebrado, porque ya la quiebra implica que ya no hay activos, ya no hay patrimonio, no hay donde podamos utilizar algún tipo de activo para responder las obligaciones que se tiene con los ahorristas”, dijo.

Llamó a la calma a la población que en estos momentos se encuentra preocupada por la situación que atraviesa la entidad financiera. En varias ciudades del país, ahorristas se han trasladado hasta las diferentes oficinas para obtener información sobre lo que ocurrirá con su dinero.

