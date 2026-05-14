Sectores productivos denuncian pérdidas millonarias por cada día de bloqueo

La economía boliviana enfrenta una situación crítica insostenible debido a los bloqueos de caminos, registrando pérdidas que superan los 150 millones de bolivianos en apenas ocho días, de acuerdo a Luis Añez, de la Cámara de Transporte del Oriente. En este sentido, alertó que estos recursos “no ingresan a la economía porque quedan sin trabajo mecánicos, electricistas y choferes”, sumiendo al sector en un estado crítico.

La parálisis logística mantiene a 7.000 camiones varados en las carreteras, impidiendo que los conductores regresen a sus hogares o accedan a servicios básicos.

Ante la falta de soluciones, Añez lamentó que la situación se agrave pese a cumplir demandas previas, señalando que “el transporte se encuentra en un estado de emergencia” por el endurecimiento de las medidas.

El sector productivo también reporta daños irreparables, con cifras que impactan directamente en la seguridad alimentaria y el costo de vida. Abraham Nogales, presidente de Anapo, advirtió con firmeza que “el sector oleaginoso y de granos pierde entre 3 y 4 millones de dólares cada día que está bloqueado”.

Por su parte, la industria avícola suma pérdidas diarias de hasta 8 millones de bolivianos, acumulando un daño total que oscila entre los 35 y 40 millones. En Cochabamba, la imposibilidad de distribuir la producción ha provocado que “los precios estén por Bs. 2 o Bs. 2,5 por debajo del costo el kilo”, destruyendo la rentabilidad de los productores locales.

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