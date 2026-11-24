El Bono PEPE II comenzó a pagarse el 23 de noviembre de 2026 y contempla un beneficio total de Bs 750 por persona, distribuido en tres desembolsos de Bs 250 cada dos meses. El programa busca apoyar a cerca de 2,4 millones de beneficiarios de distintos sectores de la población.

El pago se realiza de manera progresiva, de acuerdo con las fechas establecidas para cada grupo de beneficiarios. Para recibir el dinero, las personas deben presentar su cédula de identidad vigente en las entidades financieras habilitadas. No necesitan inscribirse ni presentar fotocopias.

¿Quiénes pueden cobrar el Bono PEPE II?

El beneficio está dirigido a seis grupos de la población:

Mujeres embarazadas: inscritas en el Bono Juana Azurduy.

Madres, padres o tutores: de estudiantes menores de edad de unidades educativas fiscales y de convenio, además de estudiantes de educación especial y alternativa.

Personas con discapacidad visual: que reciben el Bono Anual de Indigencia.

Personas con discapacidad grave o muy grave: registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD).

Adultos mayores: que reciben la Renta Dignidad y no cuentan con una renta o pensión de largo plazo.

Niñas, niños y adolescentes: que viven en centros de acogida, casas cuna o centros penitenciarios y cuentan con un representante legal.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios?

Cada beneficiario recibirá Bs 250 por desembolso, con una frecuencia de dos meses. El programa contempla tres pagos hasta completar un total de Bs 750 durante seis meses.

El primer desembolso comenzó el 23 de noviembre de 2026 y el segundo está previsto para el 23 de enero de 2027. El tercer pago completará el monto total del beneficio, con plazo hasta abril de 2027.

En el caso de los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no cuentan con una pensión de largo plazo, el pago comenzará en diciembre de 2026. Durante ese mes recibirán Bs 750, correspondientes a Bs 500 de la Renta Dignidad y Bs 250 del Bono PEPE II.

¿Cuál es el cronograma de pagos del Bono PEPE II?

El cobro se organiza de forma progresiva según la fecha de nacimiento de los beneficiarios. El primer día, 23 de noviembre, comenzó la atención para las personas nacidas entre el 1 y el 23 de noviembre. En los días posteriores, el calendario se amplió progresivamente.

Quienes no puedan acudir en la fecha que les corresponde podrán cobrar posteriormente, sin perder el beneficio.

¿Dónde y qué documentos se necesitan para cobrar?

Los beneficiarios pueden acudir a las entidades financieras habilitadas, entre ellas el Banco Unión. Para realizar el cobro deben presentar su cédula de identidad vigente.

No se requiere un registro adicional ni la presentación de fotocopias. También existen canales digitales, según la modalidad habilitada para cada beneficiario.

¿Dónde consultar si eres beneficiario del Bono PEPE II?

Las personas pueden verificar si les corresponde el beneficio a través de la plataforma de consulta de la Gestora:

Página web: consultapepe.gestora.bo

Línea de consulta: 800 10 1070

El programa cuenta con una inversión estimada de Bs 870 millones y busca llegar a cerca de 2,4 millones de personas en todo el país.

Con información de ABI