Tras reunión con el Gobierno, lecheros piden liberación de bandas de precios y ajustes según oferta y demanda

Representantes del sector lechero se reunieron la noche del viernes con autoridades del Gobierno en Santa Cruz para abordar la regulación del precio de la leche, en una reunión donde se discutieron las demandas de los productores y posibles ajustes que beneficien tanto al sector como a la población.

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, señaló que la cita permitió “escuchar las demandas, las propuestas y la expectativa que tiene este sector frente a los cambios que el gobierno implementará para la mejora del país y la producción”.

Uno de los temas centrales fue la banda de precios que actualmente regula la leche blanca, fijada en Bs 6.80. Los productores solicitaron que se eliminen estas bandas y que el precio se ajuste de acuerdo con la oferta y demanda del producto en el mercado.

“Actualmente la leche blanca es la única regulada y hemos pedido al gobierno que se liberen las bandas para que el precio refleje la realidad del mercado según la disponibilidad de leche”, indicó un productor durante la reunión.

Además, los lecheros abordaron otros temas vinculados a la producción, como los insumos agropecuarios, granos y la situación de Emapa, destacando la necesidad de que el gobierno agilice la colocación de autoridades en cargos clave, tras la detección de irregularidades heredadas de gestiones anteriores.

La reunión terminó con el compromiso de continuar las conversaciones la próxima semana, con el objetivo de definir medidas concretas que permitan estabilizar el sector lácteo y garantizar precios justos para productores y consumidores.

