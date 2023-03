$us 918 millones del dinero de la jubilación fue invertido en bonos soberanos

Cargando...

La caída de los bonos soberanos tendrá un impacto directo en los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP). Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), Futuro y BBVA Previsión, invirtieron $us 918,8 millones en los títulos estatales que están en caída libre en el mercado global, informó El Deber.

Los especialistas advierten de una caída en la rentabilidad de los aportes de los afiliados al SIP, ante la súbita caída de los Bonos Soberanos 2028, que se cotizaron a la baja en dos oportunidades, pasando de 80 centavos a 70 centavos por dólar, el 6 de marzo y a 58 centavos de dólar, el pasado 21 de este mes, reseñó el medio.

Según un reporte del portal financiero, Bloomberg, los bonos de Bolivia han generado pérdidas de casi un 7% este año, y es el tercer peor desempeño en el mundo en desarrollo después de Ecuador, un incumplidor en serie, y Ucrania que está devastada por la guerra.

“Lo que pasa es que las AFP día a día han marcado el precio al que han bajado (los bonos), entonces ellos han adsorbido la pérdida de los bonos y eso se refleja en la rentabilidad de las AFP, que se han ido presionando hacia la baja, mientras que el precio de los bonos fue cayendo”, explicó el especialista en finanzas, Jaime Dunn.

Hasta noviembre de 2022, según datos de la Autoridad de Supervisión de Pensiones y Seguros (APS) el valor de los bonos llegaba a $us 785,6 millones, es decir, menos $us 133,2 millones, con relación al precio nominal de los bonos.

“Por la metodología de valoración de la APS, están obligados a poner el precio de mercado que se da todos los días. Lo que deben hacer es revisar la normativa de valoración que está contra las normativas internacionales”, dijo el especialista.

Agregó que los aportantes ya sienten el efecto de la caída de los bonos en la baja rentabilidad de sus aportes. “Ya hay un impacto en el bolsillo de los jubilados”, explicó.

Bolivia entró por primera vez al mercado de capitales en octubre de 2012, con una emisión de $us 500 millones. En 2013 realizó una emisión de otros $us 500 millones. Estas operaciones fueron hechas por Goldman Sachs y Bank of America Merril Lynch.

El exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), José Gabriel Espinoza, dijo que Bolivia no es el único país con una caída considerable en sus bonos. Por ejemplo, Ecuador y El Salvador tienen títulos por debajo de los 50 centavos de dólar.

Para el especialista el mayor problema de Bolivia, es que no ofrece garantías al mercado que prevé que el país no tiene las condiciones para pagar las deudas adquiridas con la emisión de los bonos.

“El hecho de que Bolivia no quiere mostrar el estado real de las reservas, y que el Gobierno siga negando un problema de liquidez y de que está relacionado con los gastos del Estado son malas señales”, precisó.

El economista, Mauricio Ríos García, sostuvo a través de su cuenta de Twitter que el Gobierno el lunes debía pagar $us 22,5 millones en intereses por los bonos 2028.

Este pago, según Ríos, “tendría que haber afectado a las reservas del BCB, que no actualiza sus reportes semanales sobre RIN”.

“En agosto vence otro bono por $us 183 millones”, adelantó.

Se envió preguntas al Ministerio de Economía sobre este tema, pero al cierre de esta edición esa cartera de Estado no contestó.

Pero anteriormente explicó a EL DEBER que la caída de los bonos se debía a condiciones de mercado volátiles y a las quiebras de bancos en EEUU.

“La subida de tipos de interés impuesta por la FED y otros bancos centrales encarecen más las condiciones de endeudamiento en los mercados, los países emergentes”, indicó ese ministerio.

En días pasado, Idelfonso Núñez que fue presidente de la AFP Previsión BBVA, reveló que el entorno boliviano no permitió diversificar inversiones de las AFP en el exterior y otros sectores más rentables que la banca privada y el TGN, concluyó su redacción.