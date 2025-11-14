Cuatro eliminados en el Reto Santé: sigue el minuto a minuto del desafío más extremo del año

El Reto Santé 2025 ya está en marcha y promete ser uno de los desafíos más intensos del año. Participantes de distintos puntos del país llegaron dispuestos a poner a prueba su resistencia física, concentración y fortaleza mental, manteniendo la palma de la mano sobre el premio mayor: un auto eléctrico cero kilómetros.

Pero no es lo único en juego. A lo largo de la competencia, los concursantes podrán acceder a premios adicionales que pueden cambiarles la estrategia o incluso el ánimo: consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo.

Durante las 50 horas que dura el reto, los participantes deberán enfrentar distintos desafíos sorpresa que podrán darles ventajas clave o recompensas especiales. Cada prueba será decisiva para mantenerse en carrera y llegar al final de uno de los concursos más emocionantes del año.

Minuto a minuto:

16:55: El participante número 27 se dejó tentar y optó por ganar 100 dólares en efectivo.

15:50 Dinámica 'A viva voz': los participantes votaron para castigar a uno de los competidores.

14:07 Segundo reto: competidores deben permanecer por 15 minutos en un solo pie.

13:38 Tercer eliminado de la competencia, la jugadora número 24 abandona el Reto por levantar la palma de la mano del auto.

13:00 Segundo eliminado de la competencia, el jugador número 23 abandona el Reto San

12:38 ¡Primera prueba superada! El ganador de la trivia BYD obtuvo un gran beneficio y recibe una especial atención para poder alimentarse. Se trata del participante número dos.

12:20 Primera alerta, el participante número 16 estuvo en la cuerda floja, se revisaron las cámaras para verificar que no levantó la mano del vehículo.

11:30 Recibimos la visita del ganador del Reto Santé 2024, Jorge Cortez contó su historia y brindó algunos consejos a los nuevos participantes.

11:01 Primer eliminado de la competencia, el jugador número 28 no se presentó en el horario para participar.

11:00 Arranca el gran desafío por un auto eléctrico cero kilómetros.

