Por tercer año consecutivo, la Red Uno fue reconocida como la ‘Mejor Cadena de Televisión’ en el prestigioso Ranking de Marcas elaborado por el semanario económico Bolivian Business.

La distinción fue entregada este martes 11 de noviembre durante una gala de premiación, donde se destacó a 32 marcas líderes del país en distintos rubros.

“Estamos muy agradecidos y honrados de recibir este galardón por tercer año consecutivo. Es una señal de que estamos haciendo un buen trabajo”, expresó Joaquín Pereyra, gerente general de Red Uno.

Red Uno es líder en producción nacional, con una oferta que combina información imparcial y entretenimiento de calidad, tanto en su señal abierta como en sus plataformas digitales.

El Ranking de Marcas no solo mide el desempeño de las empresas dentro de su industria, sino que también evalúa aspectos como atención al cliente, inversión y clima laboral.

El reconocimiento reafirma la posición de Red Uno como referente de los medios de comunicación en Bolivia, con presencia sólida y constante innovación.

