TECHO impulsa el crecimiento de Santa Cruz con megaproyectos urbanísticos

Con respaldo corporativo, entrega de documentación legal y un modelo de urbanismo planificado, TECHO ofrece a las familias y a los inversionistas la seguridad de invertir en tierra con visión de futuro.

08/10/2025 11:44

Santa Cruz de la Sierra es hoy la ciudad con mayor crecimiento urbano de Bolivia. En este escenario, TECHO se posiciona como pionera en el desarrollo de megaproyectos urbanísticos que transforman la forma de vivir e invertir.

Ciudad Urupé es un ejemplo vivo de esta visión: familias ya disfrutan de calles pavimentadas, áreas comunitarias y una escuela dentro del proyecto, lo que asegura calidad de vida y plusvalía inmediata.

Por su parte, Diamante del Urubó se perfila como el emprendimiento urbanístico más ambicioso de la región, con más de 24.000 lotes disponibles y financiamiento accesible. La magnitud del proyecto lo convierte en un motor de expansión hacia el Urubó y Porongo, generando nuevas centralidades urbanas.

Con respaldo corporativo, entrega de documentación legal y un modelo de urbanismo planificado, TECHO ofrece a las familias y a los inversionistas la seguridad de invertir en tierra con visión de futuro.

Los interesados pueden visitar los puntos de venta o registrarse en la web oficial de TECHO para conocer promociones vigentes y ser parte de los proyectos que están marcando la historia urbana de Santa Cruz.

