Tercer eliminado en el Reto Santé: sigue el minuto a minuto del desafío más extremo del año

Con participantes de todo el país, el Reto Santé 2025 arrancó oficialmente. Durante 50 horas, los competidores deberán mantener la mano sobre el vehículo para no quedar eliminados y seguir en carrera por el auto eléctrico cero kilómetros.

Silvia Sanchez

14/11/2025 13:05

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Reto Santé 2025 ya está en marcha y promete ser uno de los desafíos más intensos del año. Participantes de distintos puntos del país llegaron dispuestos a poner a prueba su resistencia física, concentración y fortaleza mental, manteniendo la palma de la mano sobre el premio mayor: un auto eléctrico cero kilómetros.

Pero no es lo único en juego. A lo largo de la competencia, los concursantes podrán acceder a premios adicionales que pueden cambiarles la estrategia o incluso el ánimo: consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo.

Durante las 50 horas que dura el reto, los participantes deberán enfrentar distintos desafíos sorpresa que podrán darles ventajas clave o recompensas especiales. Cada prueba será decisiva para mantenerse en carrera y llegar al final de uno de los concursos más emocionantes del año.

Minuto a minuto:

13:38 Tercer eliminado de la competencia, la jugadora número 24 abandona el Reto por levantar la palma de la mano del auto.

13:00 Segundo eliminado de la competencia, el jugador número 23 abandona el Reto San

12:38 ¡Primera prueba superada! El ganador de la trivia BYD obtuvo un gran beneficio y recibe una especial atención para poder alimentarse. Se trata del participante número dos.

12:20 Primera alerta, el participante número 16 estuvo en la cuerda floja, se revisaron las cámaras para verificar que no levantó la mano del vehículo.

11:30 Recibimos la visita del ganador del Reto Santé 2024, Jorge Cortez contó su historia y brindó algunos consejos a los nuevos participantes.

11:01 Primer eliminado de la competencia, el jugador número 28 no se presentó en el horario para participar.

11:00 Arranca el gran desafío por un auto eléctrico cero kilómetros.

Sigue la transmisión en vivo: 

:

 

