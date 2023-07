Cargando...

En la famosa avenida parisina, Campos Eliseos, se desplegó un fuerte operativo policial tras una masiva convocatoria en redes sociales para manifestarse allí.

Hasta este sábado por la tarde, la situación se vio controlada, aunque los oficiales ya han comenzado a dispersar a los primeros alborotadores que se presentaron.

La noche del viernes, la Policía reportó 1.300 arrestos y de 79 policías y gendarmes heridos, con medio centenar de ataques a comisarías y una decena a cuarteles de gendarmería, un cuerpo militar con funciones de mantenimiento del orden, sobre todo en zonas rurales.

Los incidentes dejaron 1.350 vehículos calcinados o dañados y 1.234 edificios incendiados, según el balance oficial.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció que el dispositivo de seguridad durante una visita a la comisaría de la ciudad de Dreux (al oeste de París), en la que se entrevistó con algunos agentes que han participado en los operativos de las pasadas noches.

Las exequias de Nahel se celebraron en Nanterre, el municipio al noroeste de París donde residía, sin presencia de cámara por petición de la familia.

Una gran multitud se congregó ante la funeraria en una mezquita de la localidad y luego se dirigió al cementerio de Mont-Valérien para el entierro, reportaron periodistas de la AFP.

"Que descanse en paz, que se haga justicia. He venido para apoyar a la madre, ella no tenía a nadie más que a él", declaró a la AFP una asistente que no deseó dar su nombre.

