Caso Marset provoca una crisis de gabinete en Uruguay

Uruguay

Luego de conocerse la renuncia del hasta ayer ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, ante la publicación de grabaciones que lo vinculan con el escándalo de la expedición de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, el gabinete del vecino país entró en crisis. La renuncia generó un "terremoto" en la torre ejecutiva y, particularmente, en el entorno del presidente Luis Lacalle Pou.

Los audios surgieron luego de que la ex vicecanciller Carolina Ache declarara en Fiscalía por este caso y entregara estas grabaciones que hizo. Ache renunció hace un año cuando se conocieron chats que develaban que ella sabía y fue notificada sobre la peligrosidad de Marset antes y durante del trámite del pasaporte, sin hacer nada al respecto.

"Bustillo le pide que se demore en la respuesta y que, en lo posible, no se haga entrega de los chats en los que ella recibía la notificación de la peligrosidad de Marset. Es decir, que esos chats no aparecieran la interpelación y que no fueron derivados a la justicia, incluso llegó a pedirle que se deshiciera del teléfono, que lo perdiera", detalla el periodista Guillermo Losa en entrevista con Que No Me Pierda.