Colombia: Atentado a una estación de Policía en Timba deja dos muertos

Colombia

Este miércoles 20 de septiembre se registró un ataque terrorista en el corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca. Las primeras versiones indican que un carro bomba habría explotado sobre la vía Panamericana.

Las imágenes muestran una fuerte explosión, que muestra a varias personas heridas, aunque las autoridades no han dado una cifra, se ha dado a conocer que los heridos fueron trasladados a los centros médicos cercanos.

Debido a la onda expansiva no sólo militares resultaron heridos, también civiles, porque en la zona había viviendas, una escuela, puestos de salud. De este ataque se tienen videos donde el ataque quedó registrado, ha sido denominado como el ataque contra la Estación de Policía de Timba.

“Lo ocurrido en Timba, Cauca no tiene ninguna justificación y si los electores de ese desgraciado proyecto socialista no son capaces de reconocer su error, serán cómplices de la destrucción de la democracia colombiana. No hay forma alguna de que se mantengan diálogos con los asquerosos criminales de las Farc”, así fue calificado el atentado por el excandidato presidencial Enrique Gómez.

El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, indicó a la emisora Blu Radio que desconocen la cifra exacta de heridos y si hay personas muertas, de igual manera no tienen conocimiento de quienes son los autores materiales pero debido al control que tiene las disidencias de las Farc habría podido ser una de sus subestructuras.

Un reporte preliminar de la Policía Nacional señaló que los uniformados de Timba están a salvo. Sin embargo, minutos más tarde se confirmó la muerte de dos personas debido al atentado.

"Sobre las 7:15 de la mañana se activa un carro bomba en contra de la estación de Policía. Desafortunadamente, pierden la vida dos personas", comentaron las autoridades.