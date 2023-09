Con una pistola ingresó a una escuela para amenazar al agresor de su hija

Cargando...

Colombia

Este martes 5 de septiembre un padre de familia generó el caos y temor, en el Colegio Sarid Artera, ubicado en Barranquilla, Colombia, tras amenazar con un arma de fuego a un estudiante.

El hombre había reaccionado de esta violenta manera, porque quería dar un escarmiento a un estudiante que había agredido a su hija. El furibundo padre intimidó al vigilante y a los demás miembros de la unidad educativa.

“Estamos muy sorprendidos por esto que pasó. Esto en nuestra institución nunca había pasado algo así. Entonces, queremos que nos ayuden con las entidades pertinentes a ayudar a salvaguardar la vida, la seguridad, primero que todo, de nuestros infantes, de nuestros niños, y de nosotros también como docentes encargados de esta institución, de nuestra labor diaria. Imagínate, ¿cómo es posible que a nuestro colegio se meta un papá y a ponerle el revólver a los estudiantes y asustarnos?”, dijo una docente del plantel educativo al programa radial Atlántico en Noticias.

“Nosotros no somos ajenos nunca a las situaciones de convivencia de nuestros niños. Tenemos un equipo, una orientadora, una rectora, un coordinador y unos docentes muy comprometidos con la actividad laboral de nosotros. Entonces, no se justifica que los papás quieran tomar la justicia por sus propias manos y menos de esa forma en una institución educativa como la de nosotros”, agregó la educadora.

Los maestros pidieron a la Secretaría de Educación que intervenga en conjunto con la Policía para que se garantice la seguridad de la comunidad. La menor que habría agredido a la hija del padre armado, por una afortunada coincidencia, no asistió a clases este 5 de septiembre.

Cargando...

“Hoy queremos hacerle un llamado muy respetuosamente a la Secretaría de Educación que nos colabore, que nos intervenga aquí al colegio y a la Policía para que venga y nos ayude a mirar qué sucede con esta convivencia de estos niños. Necesitamos un apoyo incondicional ahora mismo”, puntualizó la profesora.

La madre de los menores amenazados con arma de fuego, por parte del padre de una de sus compañeras, aseguró que sus hijos no se estaban involucrados en el asunto. "Me llamaron ese día, para contarme que un señor amedrentó a mis hijos con un revólver (...) Yo exijo que se de seguridad, no puede pasar esto", declaró al programa radial Atlántico en Noticias en Barranquilla.