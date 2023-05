¡Conmoción en EEUU! Un policía le disparó a un niño de 11 años

Estados Unidos

En Misisipi, Estados Unidos , un niño de 11 años recibió un disparo por parte de un uniformado de la Policía. El abogado de la víctima pidió que en este caso haya una investigación completa y transparente.Conforme a lo que reseñó CNN , el uniformado llegó a la vivienda del menor de edad tras un llamado al 911 por un caso de violencia doméstica. La mamá del niño aseguró que alertó a las autoridades, pues su compañero sentimental llegó “furioso” a casa y así evitó ser golpeada.

Según la mujer, el uniformado llegó a su casa apuntando con un arma hacia la puerta principal. Posteriormente, les pidió a todos que salieran de la vivienda y fue en ese momento en el que disparó contra el niño de 11 años, que estaba cruzando el pasillo hacia la sala.

“ No puedo entender por qué. El mismo policía le dijo que saliera de la casa, lo hizo y le dispararon ”, narró.

Tras resultar herido, el menor de edad fue trasladado a un centro médico con un pulmón colapsado, costillas fracturadas y el hígado lacerado. Los médicos lograron salvarle la vida y el pasado miércoles, 24 de mayo de 2023, fue dado de alta.Luego de este hecho, Carlos Moore, el abogado de las víctimas manifestó que espera una investigación a fondo. Además, señaló a ese medio de comunicación que no existe manera de que el policía haya confundido al menor de edad con un adulto.

“Parece que este niño de 11 años medía alrededor de un metro y medio, por lo que no podría haberse confundido. Entonces, no sabemos qué sucedió, pero sí sabemos que las acciones de este oficial fueron imprudentes, muy imprudentes, y podrían haber provocado la pérdida de vidas”, aseguró el abogado.