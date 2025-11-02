La operación policial “Contención”, llevada a cabo en las favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, dejó un saldo de al menos 120 muertos, en uno de los enfrentamientos más sangrientos de los últimos años contra el crimen organizado.

Más de 2.500 efectivos participaron del operativo contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

Entre las víctimas se encuentra el sargento Heber Carvalho da Fonseca, de 39 años, integrante del Batallón de Operaciones Policiales Especiales, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Carvalho da Fonseca llevaba 14 años en la Policía Militar y era reconocido por su compromiso y valentía en las operaciones de alto riesgo. Durante el operativo, resultó gravemente herido junto a su compañero. Ambos fueron trasladados a un hospital, donde fallecieron.

Horas antes de morir, el sargento logró intercambiar sus últimas palabras con su esposa, en un diálogo que conmovió a todo Brasil. “¿Estás bien? Dios te está protegiendo. Estoy orando”, le escribió ella. “Estoy bien. Continúa orando”, respondió él, en lo que serían sus últimas palabras. Tras no recibir más respuestas, la mujer insistió con mensajes llenos de angustia: “Te amo. Cuídate, por favor. Hay muchos heridos. Amor, dame una señal de vida siempre que puedas”.

La esposa del sargento compartió posteriormente en redes sociales la captura de pantalla de esa conversación, acompañada de un mensaje desgarrador: “Y no volviste a hablar. ¿Y ahora, qué le voy a decir a Sofia?”, en referencia a la hija pequeña que ambos tenían.

