¿Cuáles son las consecuencias de la inasistencia de Arce a la posesión de Milei?

Bolivia

Este domingo, 10 de diciembre, se realizó la investidura como presidente de Argentina de Javier Milei. El primer mandatario de Bolivia, Luis Arce, no asistió y esta decisión podría afectar las relaciones entre ambos países, consideran analistas.

Guzmán considera que comienza otra etapa, debido a que ya no se venderá gas a Argentina, lo que marcará una relación política y cultural muy diferente. Además, detalló que una de las principales y más importantes consecuencias sería truncar el ingreso de Bolivia al Mercosur, por las observaciones que plantee.

"Argentina es un país estratégico, es muy importante para el país y, sobre todo, para nuestro ingreso al Mercosur, que todavía no es una realidad, hay una etapa de adecuación que tenemos que cumplir. Vamos a necesitar el apoyo de los países miembros, entre ellos Argentina, que es uno de los más importantes; entonces no vaya a ser que, por este relacionamiento distante entre los dos presidentes, no se pueda concretar finalmente lo del Mercosur. No estamos jugando inteligentemente esas cartas", aseveró.

También apuntó a que, evidentemente, llamó la atención la falta de Arce, ya que sí fueron de Chile, Paraguay y Uruguay. Además, se esperaba la ausencia de Luis Ignacio Lula da Silva (Brasil) y Andrés Manuel Lopez Obrador (México) por las críticas que les lanzó Milei.

"En el caso de Luis Arce no se entiende porque no hubo ningún tipo de crítica. Milei no se ha referido al gobierno de Arce en ningún momento. Si bien ha criticado a Evo Morales y a cómo ha salido del poder el 2019; no ha dicho nada sobre el gobierno actual de Bolivia. Por tanto, no habría porqué estar resentidos o enojados con el gobierno de Milei, no corresponde y creo que no es lo más inteligente", agregó Guzmán.