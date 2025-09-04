"Cuando uno se cansa, ya no avisa": Los posteos machistas del sujeto que mató a su expareja

Sandra Sánchez, una mujer de 57 años, fue asesinada brutalmente por su expareja Enzo Valdovino en su casa en Mendoza, Argentina. El femicidio ocurrió a plena luz del día, cuando el agresor llegó al domicilio con la excusa de retirar algunos muebles.

Valdovino apuñaló a Sandra a la altura de la axila izquierda, una herida que resultó letal. La mujer logró salir de la vivienda tambaleándose, pero se desplomó a pocos metros de la puerta, ante la mirada atónita de los vecinos que intentaron auxiliarla. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, Sandra murió en el lugar frente a sus familiares.

El agresor fue detenido por la policía dentro de la casa y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia. En las próximas horas, será imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio), un delito que prevé prisión perpetua como única pena.

Tras conocerse el crimen, comenzaron a viralizarse espeluznantes publicaciones que Valdovino había compartido en sus redes sociales.

En sus perfiles se observan mensajes cargados de machismo, resentimiento y control emocional, incluyendo frases como: “La gota que derrama el vaso no es el enojo, es el cansancio. Porque cuando uno se cansa, ya no avisa. No insiste, no corre detrás de nada. Se dietiene, cierra el libro, apaga la luz, baja el telón. Punto final”.

Uno de los posteos más repudiados fue un video generado por inteligencia artificial, donde supuestamente el papa León XIV: “Mujer que se deja llevar por sus amigas jamás construirá un hogar. Hay mujeres que prefieren escuchar la opinión de sus amigas y darles más importancia que al hombre que tiene a su lado”.

Mira la programación en Red Uno Play