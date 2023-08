“Dice que valió la pena”: Fue despedido por pedir la firma de Messi

Ocurrió en Miami, es la historia de Cristian Salamanca, un joven colombiano que hace un año y medio vive en esa ciudad, trabajaba en una empresa de limpieza de eventos deporticos, conciertos y otros, sin embargo, le tocó trabajar por primera vez en un partido donde se presentaba el Inter, y su estrella Lionel Messi, de quien es fanático.

“Me levanté la camisa del uniforme y tenía abajo la remera de la selección argentina y un marcador. Él me regaló su autógrafo. Enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo” añadió con una gran sonrisa.