La celebración de boda en una aldea en la India, se vio ensombrecida por un trágico incidente la noche del domingo, cuando un ataque armado en una granja contigua dejó como saldo dos menores fallecidos.

Sohail, de 12 años, y Khan, de 17, ambos miembros de la misma familia, se encontraban afuera de la casa donde se llevaba a cabo la fiesta cuando fueron alcanzados por balas perdidas.

Según el padre de uno de ellos, “al principio, la mayoría de nosotros no oímos el sonido de los disparos debido a la música fuerte, y solo después nos dimos cuenta de que ambos estaban inconscientes fuera de la casa”.

Los menores fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano, pero lamentablemente fallecieron al llegar debido a las heridas de bala.

Testigos relataron que escucharon detonaciones durante la celebración, pero no pudieron identificar su origen por el alto volumen de la música en la boda.

La policía local, informó que la investigación se encuentra en la etapa de recopilación de testimonios. Entre los asistentes, hay una persona que portaba un arma de fuego, aunque aún no se ha determinado si el tiroteo fue accidental o un ataque dirigido.

