EE.UU. "detiene todas las decisiones de asilo" tras el tiroteo en Washington

El Gobierno estadounidense "ha detenido todas las decisiones de asilo", anunció este viernes el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tras la orden del presidente Donald Trump de "frenar" la inmigración de "los países del tercer mundo" después del tiroteo del miércoles en Washington.

"USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea inspeccionado y verificado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre está primero", informó el director de dicha dependencia, Joseph B. Edlow, en X.

Casi 1,5 millones de solicitantes de asilo tenían una solicitud pendiente hasta diciembre de 2024, según las últimas cifras disponibles obtenidas por la organización American Immigration Council (AIC).

La orden de USCIS llega horas después del aviso de Trump sobre interrumpir de "forma permanente" la migración "de todos los países del tercer mundo" tras el tiroteo del miércoles en el que un ciudadano afgano presuntamente disparó contra la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que dejó una agente muerta y otro en estado crítico.

La misma dependencia ya había anunciado el jueves una "revisión rigurosa" de las tarjetas de residente, o 'green cards', de migrantes de 19 países de "preocupación", incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.

Y también informó de la suspensión de solicitudes de migración de los afganos el miércoles, minutos después de un mensaje a la nación de Trump, quien culpó a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso del presunto responsable, Rahmanullah Lakanwal, y el subsecuente ataque.

Estados Unidos admitió, durante la Administración de Biden, más de 100.000 refugiados en 2024, un récord en 30 años, pero una de las primeras medidas del Gobierno de Trump fue frenar el Programa de Admisiones de Refugiados (USRAP).

EFE

