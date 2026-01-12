EE. UU.: joven es sentenciado a 15 años por intentar matar a su pareja embarazada en Kansas

Un joven fue condenado a 15 años de cárcel por intento de asesinato tras intentar ahogar a su pareja embarazada luego de que ella publicara fotos del baby shower en redes sociales, lo que permitió que la amante del acusado descubriera la relación.

El hecho ocurrió en septiembre de 2020 en Wichita, Kansas, pero el caso volvió a tomar relevancia esta semana tras conocerse la sentencia judicial.

Según el expediente citado por el portal Law & Crime, Dominic Thomas, que tenía 19 años, mantenía una relación paralela. Su novia, de 17 años, descubrió la infidelidad poco antes del ataque, lo que generó fuertes discusiones entre ambos.

Tras el festejo del baby shower, la joven compartió imágenes en Facebook junto a Thomas. La publicación fue vista por la amante, lo que provocó la furia del acusado. De acuerdo con el testimonio de la víctima, él comenzó a enviarle mensajes amenazantes, advirtiéndole que la iba a matar.

Un día antes del ataque, Thomas le escribió:

“Estoy harto de vivir sabiendo que estás en mi vida, así que haré algo al respecto”.

El ataque

Al día siguiente, el joven la invitó a dar un paseo y la llevó hasta una laguna. Tras conversar durante unos 20 minutos, Thomas realizó comentarios inquietantes, asegurando que había comido “su última comida gratis” porque “iba a ir a la cárcel”.

Según el informe policial, el acusado la tiró al suelo, la arrastró hacia el agua y le sumergió la cabeza, mientras ella gritaba pidiendo ayuda y suplicaba que se detuviera. La joven declaró que temió morir ahogada y perder al bebé.

Thomas admitió ante la Policía que su intención era matarla, pero aseguró que se detuvo cuando ella comenzó a hablar del hijo que esperaban.

La víctima logró sobrevivir y horas después denunció el ataque. Thomas fue detenido al día siguiente.

La condena

Este miércoles, el tribunal lo declaró culpable de intento de asesinato y lo sentenció a 15 años de prisión.

