El papa pide el fin de la violencia en Perú

Ciudad del Vaticano

Este domingo, el papa Francisco pidió públicamente el cese de la violencia en Perú, tras semanas de protestas por la crisis política, y exhortó a las autoridades emprender "la vía del diálogo" en pleno respeto de los derechos.

"Me uno a los obispos peruanos al decir 'No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes'", solicitó el pontífice tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico, informa la agencia EFE.