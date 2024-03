Estaba de vacaciones: Niña de 8 años muere tras ser succionada por la tubería de una piscina

Estados Unidos

Una niña de 8 años, que estaba de vacaciones con su familia, murió al ser succionada por una tubería en mal funcionamiento de una piscina. El trágico episodio se registró en un hotel de Houston, Texas, Estados Unidos este sábado. La pequeña se llamaba Aliyah Jaico.

Inicialmente, sus padres denunciaron su desaparición, ya que no la encontraban por ningún lado. Entonces, la Policía creyó que había sido secuestrada.

“¿Se alejó ella? ¿Alguien se la llevó o qué? De todos modos, movilizamos a mucha gente”, declaró Tim Miller, fundador de Texas EquuSearch, que fue llamado para ayudar a encontrar a la niña. “Tuvimos gente buscando afuera y en diferentes habitaciones y todo”.

Sin embargo, tras ver los videos de las cámaras de seguridad, descubrieron que Aliyah se sumergió en el agua y nunca más salió, reportan medios internacionales.

Inmediatamente, las autoridades de Houston ordenaron vaciar la piscina y, después de una larga revisión, se dieron cuenta de que la niña había quedado atrapada en una de las tuberías que, supuestamente, debería expulsar agua.

A la niña le gustaba nadar. Foto: Facebook/Daniela Jaico

“Pusimos unos postes de unos 6 metros ahí adentro y pudimos ver su mano y parte de su cuerpo. Ahí llamamos a los bomberos”, contó Miller.

El rescate de Aliyah duró aproximadamente 13 horas, lograron sacarla, pero ya estaba sin vida.

“Estaba muy apretada ahí, no creo que haya decidido nadar hasta ahí a propósito. Muchos de nosotros tuvimos que limpiarnos las lágrimas, este es uno de los casos más tristes que vi en mucho tiempo”, aseguró Miller.

Según el relato del rescatista, la tubería en la que quedó atrapada la pequeña estaba mal colocada y por eso funcionaba mal, ya que se suponía que no debía aspirar agua.

Así fue el rescate de Aliyah. Foto: NY Post.

Por esta razón, los padres presentaron una denuncia a la cadena de hoteles por negligencia grave que condujo a la muerte de una menor de edad. Por la causa, piden un millón de dólares por daños y perjuicios.

En redes sociales, su madre publicó una desgarradora carta de despedida ante la tragedia: “Mi niña hermosa, te fuiste y aún no sé cómo dejarte ir, siento que esto es una pesadilla. Quiero despedirla como se merece con mucho amor y rodeada de la gente con la que ella se dio a querer. Mi Ali siempre fue una niña que se dio a querer por muchos, hasta la persona más amargada terminaba encariñado con ella… Te amo mi niña, en esta vida te amé y te amaré en la siguiente. Hasta que nos volvamos a ver”.

La policía de Houston está a la espera de los resultados de la autopsia, sin embargo, la causa preliminar de la muerte fue "ahogamiento y asfixia mecánica" y su muerte parece ser el resultado de un accidente.

Hilton emitió un comunicado a ABC 13 diciendo: "Hilton ofrece nuestras más sinceras condolencias a la familia y a sus seres queridos por la trágica pérdida de una niña en el DoubleTree by Hilton Houston Brookhollow. Esta propiedad es propiedad independiente y está operada por un tercero. Hilton no es propietario, administra ni controla las operaciones diarias de la propiedad y no emplea a ningún miembro del personal de la propiedad ni a sus operadores externos".