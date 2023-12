Exjugador de fútbol es secuestrado en Brasil por el esposo de su amante

Brasil

En las últimas horas una noticia sacudió al mundo entero y fue la del secuestro de un ex jugador de fútbol brasileño, pero más allá del impacto en sí, sorprendió la manera en la que se dio.

Esta noticia sensible impactó en las últimas horas en Brasil, pero rápidamente se hizo viral a través de las redes sociales por la gravedad y por la forma en la que se dio ya que roza lo insólito.

Y es que, en las últimas horas, el ex futbolista brasileño, Marcelinho Carioca, quien fuera gloria del Corinthians y jugara en el Valencia de España, fue secuestrado y luego “rescatado” en São Paulo, según informaron medios locales.

Las autoridades brasileñas lo dieron como desaparecido este lunes luego de encontrar su auto abandonado en la localidad de Itaquaquecetuba. Lo último que se supo es que el ex jugador fue visto la noche del domingo, ya que había asistido a un show en el estadio de Corinthians.

Posteriormente, su asesora legal informó que estaba “en cautiverio”, pero que “su integridad estaba preservada”. Según se informó, los supuestos secuestrados pidieron un total de 30.000 mil reales para liberarlo.

El exfutbolista relató que tres individuos lo abordaron el sábado en la madrugada en la zona este de la ciudad de São Paulo, después de acercarse en coche a la casa de una amiga para entregarle unas entradas para un concierto.

En un video que ha circulado en las redes, aparece un hombre con los rasgos de Marcelinho Carioca afirmando que en el concierto estuvo con una mujer casada y que fue secuestrado por el marido de ella.

Tras el rescate, la Policía del estado de São Paulo informó en rueda de prensa junto al exjugador que cinco personas fueron detenidas acusadas de extorsión mediante secuestro y que Carioca transfirió alrededor de 40.000 reales (unos 8.000 dólares) a las cuentas de los secuestradores.

“Me dieron un culetazo en la cabeza y cuando entré al carro me colocaron una capucha y ya no vi nada”, afirmó.

Los secuestradores se lo llevaron a él y a la amiga a una casa donde le amenazaron con un arma, le pidieron la contraseña del celular y le forzaron a transferir dinero.

“Yo no estaba preocupado por el dinero, sino por mi vida y la de mi amiga. Les dije que solo quería que me soltaran. No es fácil tener una pistola apuntándote a la cabeza todo el rato”, contó, emocionado.