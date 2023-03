26/03/2023 - 16:42

Filadelfia: Por derrame químico aconsejan consumir agua embotellada hasta nuevo aviso

Si bien no se han encontrado contaminantes en el sistema de agua de la ciudad luego del derrame en el condado de Bucks, "no podemos estar 100% seguros" de que no habrá químicos, afirmó el Departamento de Agua de Filadelfia.

Redacción Wara Delgadillo del Castillo