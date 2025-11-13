Francia realiza homenaje a las 132 víctimas a 10 años del atentado 13N en París

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que Francia "hará todo lo posible para evitar" nuevos atentados terroristas justo cuando se cumple una década de los del 13 de noviembre de 2015 que se cobraron en París 132 víctimas y centenas de heridos.

En el acto final de homenaje a las víctimas de los ataques, Macron recordó que en los últimos diez años se desbarataron 85 atentados, seis de ellos este 2025.

"No han sido víctimas de una abstracción vaga, han sido asesinados por terroristas con una ideología islamista identificada, activa, con zonas de influencia (...) Ese yihadismo lo hemos intentado sofocar, pero él ha renacido de una forma más imprevisible, insidiosa, más difícil de detectar", alertó.

El presidente francés señaló Oriente Medio, el Asia Central y del cuerno de África como áreas en las que esa nueva forma de yihadismo está renaciendo. "La vigilancia es permanente en cada uno de esos lugares", aseveró.

Para Macron, Francia "se ha fortificado" desde hace 10 años, "con medidas sin precedentes" adoptadas desde 2015, como el endurecimiento de los controles fronterizos, los cierres de ciertos lugares de culto y "programas de erradicación" de discursos radicales que eviten a ciertas personas de pasar al acto terrorista.

El presidente recordó que los fallecidos en los ataques tenían 17 nacionalidades diferentes. "A los ojos de los asesinos, todos ellos eran hijos de Francia".

Con rock y repiques de campana homenajearon a las víctimas

El homenaje a las 132 víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015, auspiciado por el Ayuntamiento de París, abrió este jueves con una versión instrumental de "Hells Bells", de AC/DC, en un órgano electrónico, que se entrelazó con el tañido de campanas de la catedral de Notre-Dame y de otras iglesias de la capital.

El legendario título de rock duro de la banda australiana fue interpretado por la franco-camerunesa Ann Shiley en su órgano electrónico, a los pies del llamado árbol de la justicia, un olmo centenario situado en el centro del Jardín del 13 de Noviembre de 2015, situado en la plaza de la Iglesia de Saint-Gervais, al lado del Consistorio de París y a dos pasos de la catedral de Notre-Dame.

Minutos antes del comienzo de la ceremonia, las grandes campanas de Notre-Dame, conocidas con los nombres de Emmanuel y Marie, estuvieron repicando al unísono con las de Saint-Sulpice, Sacré-Coeur, Saint-Germain, Saint-Eustache y otras iglesias de París, como símbolo de "unión" en recuerdo de las 132 personas asesinadas por tres comandos yihadistas y de la "conmoción" ante la "magnitud de la maldad" de aquella "larga noche de angustia", dijo hoy el arzobispo de París, Laurent Ulrich.

EFE

