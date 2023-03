Futbolista del PSG fue imputado por violación

Cargando...

El lateral derecho del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, fue imputado por violación, según ha revelado este viernes la agencia France Presse y ha confirmado a EL PAÍS la Fiscalía de Nanterre (Francia). Una mujer de 24 años acusaba a la estrella de la selección marroquí en el último Mundial de una agresión sexual supuestamente ocurrida el sábado pasado en la casa del futbolista en Boulonge-Billancourt, cerca de París. Hakimi, también de 24 años, fue interrogado el jueves y quedó en libertad, aunque sometido a medidas de control judicial: no podrá entrar en contacto con la víctima.

Tras conocerse el lunes las acusaciones y la investigación preliminar de la Fiscalía, el PSG expresó su apoyo al lateral derecho nacido y criado en España, uno de los pilares del equipo de las estrellas en el que juegan Messi, Mbappé y Neymar. El mismo día, unas horas después de que Le Parisien revelase las acusaciones, Hakimi asistió a la gala de la FIFA en París, donde fue elegido como integrante del once ideal de 2022.

“El club apoya al jugador, que ha desmentido firmemente las acusaciones y confía en la justicia”, declaró una fuente del PSG a Le Parisien el martes, antes del interrogatorio y la imputación. “El PSG es una institución que promueve el respeto dentro y fuera del terreno”, añadió. La abogada de Hakimi, Fanny Colin, declaró entonces al mismo medio: “Las acusaciones son falsas. Él está sereno y está disposición de la justicia”.

La imputación no significa que Hakimi vaya a ser procesado y mantiene la presunción de inocencia hasta que, en caso de juicio, sea condenado. Pero, según la justicia francesa, significa que “existen indicios graves o concordantes”. La mujer que acusa al futbolista declaró el miércoles ante los investigadores. Su identidad no se ha revelado. Su abogada, Rachel Pardo, ha declarado a France Presse: “Mi clienta mantiene todas las declaraciones. Ha decidido expresarse exclusivamente ante la justicia y no desea mediatizar el tema, sobre todo para preservar su seguridad”.

Cargando...

Según Le Parisien, la mujer y el futbolista se conocieron en enero por medio de la red social Instagram. El sábado, en vísperas del partido Olympique de Marsella-PSG, la mujer se desplazó a la residencia de Hakimi en un vehículo Uber encargado por el futbolista. Hakimi, lesionado, no se había desplazado este fin de semana a Marsella con el equipo. Su mujer, la actriz Hiba Abouk, y sus dos hijos, se encontraban de vacaciones en Dubai, según puede verse en las fotos de Abouk en la red social Instagram.

El diario parisino, basándose en la declaración de la mujer que acusa a Hakimi, explicó que este “le levantó la ropa, le besó los pechos pese a que ella protestaba, y ella afirma igualmente que el deportista cometió una penetración con los dedos pese a las protestas de ella”. La mujer avisó entonces a una amiga por mensaje de móvil y la amiga la fue a buscar. Cuando el domingo fue a una comisaría para explicar los hechos, renunció a presentar una denuncia, pero la Fiscalía abrió por su propio pie una investigación que ha desembocado en la imputación.