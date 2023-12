Gobierno de Milei anuncia recortes en vehículos para funcionarios y la venta de dos aviones

Buenos Aires, Argentina

Este viernes, 14 de diciembre, el presidente de Argentina, Javier Milei, encabezó una nueva reunión de Gabinete, la quinta en esta semana luego de haber asumido el domingo pasado.

Al finalizar, el vocero presidencial Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa, en Casa de Gobierno, en la que afirmó que están “absolutamente conformes de cómo viene evolucionando el mercado” tras las medidas económicas anunciadas esta semana.

El Portavoz dijo que, en la reunión de Gabinete, Milei expresó su “respaldo” al anuncio del protocolo para evitar los cortes de calles anunciado ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también transmitió “su absoluto respaldo” al titular de la cartera económica, Luis Caputo.

También aseguró que venderán dos aviones que pertenecen al Estado “que eran usados de manera discrecional”. En ese sentido, el ajuste del Estado va a girar en torno a los 3 mil millones de dólares.

"Vamos a vender dos aviones de YPF que eran utilizados casi con exclusividad por la política, por los privilegiados que no queremos más. Nos hemos encontrado con algunas cosas que parecen menores, pero que en términos de privilegio son mucho. La Quinta de Olivos está decorada por algunos cuadros que tienen un seguro por el que todos los argentinos pagamos 2,6 millones de dólares. Eso resulta absolutamente irracional", contó Adorni.

Del encuentro encabezado por el mandatario participaron la vicepresidenta Victoria Villarruel; el jefe de Gabinete Nicolás Posse, y los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino; de Defensa, Luis Petri; y de Economía, Luis Caputo. También estuvieron presentes los titulares de las carteras de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

"Hablar de un 15 mil % de inflación es aterrador. Este 1% de inflación diaria nos deja inmersos en una hiperinflación y estamos tratando de evitarla para que la catástrofe no ocurra", sostuvo.

Adorni también insistió con el Protocolo presentado ayer por Bullrich y aseveró que harán cumplir la ley.

"No hay ninguna razón para que las diferentes jurisdicciones no se adhieran a este protocolo. No queremos que se vulneren los derechos de quienes todos los días de su vida se levantan para ir a trabajar y se topan con cortes y no solo no es justo, sino que es ilegal", afirmó.