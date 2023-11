Gobierno paraguayo desconoce si Marset fue entrevistado en su país

Paraguay

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, dijo que investigan la entrevista que hizo el programa "Santos y Seña" al narcotraficante Sebastián Marset para dar con su paradero, pero indicó que hasta el momento no puede asegurar que se hizo en ese país.

"En este momento se está investigando en la DINAC (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil) si existe registro de algún vuelo de helicóptero, también estamos trabajando con Inteligencia, con Migraciones, con DINAC y, hasta el momento, no podemos confirmar nada, hablé con el ministro del Interior de Bolivia, le pregunté cómo aseguraron que está acá y no me pudo dar ningún solo elemento objetivo. Ellos presumen que está acá porque dicen que la entrevista se hizo acá, pero hasta el momento no podemos confirmar nada", afirmó Riera al medio paraguayo ABC TV.