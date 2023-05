"Golpeados y obligados a ver pornografía": Ocho niños fueron rescatados de su propia casa

Cargando...

España

Un caso estremeció en España, ocho niños fueron rescatados luego de ser encontrados por efectivos de la Guardia Civil española viviendo en condiciones deplorables, entre la basura y los constantes maltratos.

Los menores de 4 a 14 años tenían muchas marcas en el cuerpo, como una clara evidencia del constante maltrato que sufrían, por su propio padre. Vivían en el municipio de Colmenar Viejo, en la capital Madrid.

El caso se dio a conocer a finales del mes de marzo y causó indignación, en la ciudadanos y los mismos policías de la Guardia Civil, quienes localizaron a los infantes, en lo que la prensa local llamó como “La casa de los horrores de Colmenar”.

El progenitor de los menores fue identificado como un médico de 56 años, quien es reconocido en el Hospital Gregorio Marañón, fue acusado por su hija de 14 años, quien aseguró que la agredió sexualmente, además de haberla obligado a ver video de pornografía. En caso de que no obedeciera sus órdenes, su papá le propinaba palizas.

La Guadia Civil rescató a los niños maltratados. Foto: GCE

Los abusos

De acuerdo a las declaraciones de la adolescente, su papá descubrió que utilizaban la aplicación de mensajería instantánea Discord, donde se forman grupos en los que los amigos virtuales se comunican e incluso pueden extender su círculo de amistades. Al indagar sobre el contenido en dicha red social, el médico indicó que encontró material pornográfico.

"Vino a casa desde el trabajo por sorpresa. Se topó con ese tipo de material porno, pero nosotros nunca los habíamos visto, solo lo usábamos para tener amigos. A él se le metió en la cabeza que sí, pese a negárselo", dijo la niña al medio El Mundo.

Este fue el ‘pretexto’ para que este hombre comenzara a castigar a sus hijos. El escarmiento se extendió al grado de que todos los niños dejaron de asistir a la escuela para quedar encerrados en su hogar.

“No íbamos a ir al instituto ni a salir de casa... que nos encerraría hasta decir la verdad", afirmó la menor, que ante el miedo que sentían por la reprimenda de su papá, terminaron confesando que sí habían visto porno.

La Guardia Civil de España rescató a los 8 niños maltratados. Créditos: Twitter @guardiacivil

Sin embargo, la falsa confesión hizo que su padre aumentara la intensidad de sus castigos. Encerrados fueron obligados a ver el contenido para adultos, recordó la niña como parte del escarmiento que daba a sus hijos.

“Nos obligó a ver vídeos pornográficos. Nos decía: 'Cómo os gustan tanto los vais a ver conmigo’”. La tortura siguió, especialmente con las niñas y con la menor de 14 años a quien acusaba de haber tenido relaciones sexuales, y mientras esta “no contara la verdad” sería peor.

“Entonces me dijo de ver vídeos porno. Le volví a decir que no quería, incluso llorando, que no me gustaban. 'Hasta que no te sientes conmigo y no los veas no vas a salir de aquí'... Y cerró la puerta", relató la víctima.

El galeno golpeaba a sus hijos con rodillos de cocina y cuchillos. Las autoridades se dieron cuenta del maltrato a los niños ya que una de las hermanas de la preadolescente contó la situación a una de sus maestras de la escuela que avisó a la Guardia Civil.

No fue la primera vez que el médico fue denunciado por maltrato, por lo que seguía abierto otro procedimiento en su contra también por abuso de menores. Sin embargo, tanto el papá como su esposa niegan que maltraten a sus hijos, por lo que dijeron, su comportamiento se debe a su etapa como adolescentes.