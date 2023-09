Impresionante: Una mujer salió volando de un juego mecánico en parque de diversiones de Brasil

Cargando...

Brasil

En Brasil, una mujer resultó gravemente herida luego de salir volando de la atracción de un parque de diversiones. La aterradora escena quedó registrada en un video que circula en redes sociales.

La mujer subió al juego mecánico conocido como 'sillas voladoras', que gira a gran velocidad. Minutos después, la silla en la que estaba se desprendió de la atracción y esta terminó dándose un fuerte golpe contra el piso.

De acuerdo con medios internacionales, la víctima sufrió fracturas en todo el cuerpo y tiene un trauma cerebral producto del trágico accidente en este juego mecánico de Brasil.

Un video muestra el momento en el que la silla de la joven sale volando de la atracción. Algunas personas acuden de forma inmediata a socorrerla, mientras que otras se quedan en shock por lo que acaba de suceder. La mujer seguía en la silla voladora y no presentaba ninguna reacción cuando intentaron prestarle ayuda.

Cargando...

La víctima, identificada como Dávine Leandro Muniz Cordeiro, fue trasladada a un centro asistencial en Brasil y se encuentra en grave estado de salud.

Según reseña el diario brasileño Folha de Pernambuco, los hechos ocurrieron el pasado viernes 22 de septiembre en la atracción Wave Swinger del parque de diversiones Mirabilandia, ubicado en el municipio de Olinda en la Región Metropolitana de Recife (RMR).

Un primo de la víctima, identificado como Ricardo Lima, habló con la prensa e indicó que los médicos “drenaron los coágulos y también descomprimieron el cerebro”.

“Hablé con los médicos que están de guardia en la UCI. Informaron que, en el procedimiento que se realizó, drenaron los coágulos y también descomprimieron el cerebro y, con eso, la situación mejoró mucho”, agregó.

En cuanto al parque, se sabe que fue cerrado el viernes por Procon-PE, organismo de protección al consumidor vinculado a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Gobierno del Estado. Ahora, el establecimiento tiene cinco días para presentar un informe que contenga el mantenimiento periódico de todas las atracciones allí instalados.

Cargando...

El hecho generó todo tipo de reacciones en redes sociales. "Si antes no me quería subir a eso, ahora ya quedó cancelada totalmente la idea", "Odio estas sillas voladoras. Un pensamiento para la víctima con la esperanza de que salga de él" y "Ni por todo el dinero del mundo me subo en ese juego" y "¿Quién le responde a la muchacha? Casi se mata por culpa de ese juego", fueron algunas opiniones.

Este juego mecánico consiste en una serie de asientos colgantes que giran alrededor de un eje central, elevándose y balanceándose por la fuerza centrífuga. Las sillas voladoras pueden tener diferentes formas, colores y temáticas, según el diseño del parque.

Esta atracción es muy popular entre los niños y adultos, ya que ofrece una sensación de libertad, diversión y vértigo, dicen sus promotores. Las sillas voladoras se han extendido por todo el mundo, con diferentes variantes y nombres, como 'Wave swinger', 'Yo-yo", 'Starflyer' o 'Abejitas voladoras'.