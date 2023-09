Inician el proceso de investidura para conocer al nuevo presidente de España

España

El rey de España, Felipe VI, le encargó al líder del PP y ganador de las elecciones del 23J, Alberto Núñez Feijóo, intentar una investidura para convertirse en el próximo presidente de España. Sin embargo, los populares no cuentan con suficientes votos para llegar a una mayoría absoluta que garantice su regreso a las instituciones, unos apoyos que el Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está intentando recabar.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, confirmó que la sesión de investidura de Feijóo se celebrará el 26 y 27 de septiembre, una operación que, por ahora, parece abocada al fracaso. El PP contaría con 172 votos, cuatro menos de los necesarios para ganar. A priori, esos cuatro votos sólo pueden salir del apoyo de PNV o de la abstención de Junts.

Sánchez contaría con los votos de Sumar, EH Bildu y BNG y negocia para hacerse con los de ERC y Junts, que tendrán grupo parlamentario gracias al PSOE y Sumar, detalla elperiodico.com,

Así, hoy, Núñez Feijóo, se subió a la tribuna del Congreso para defender su proyecto de país. Sin embargo, tras recibir el encargo de Felipe VI después de una primera ronda de consultas, el presidente popular no podía escapar del trámite de hablar ante los parlamentarios.

"Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno. Pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Señores de PSOE y del PNV, si creen que me arrepiento ahora que ustedes se niegan a pactar a cambio de algo con quien les dio su apoyo a cambio de nada, la respuesta es no", afirmó Feijóo en la primera sesión del pleno de investidura.