"Intentan tumbar mi Gobierno", aseguró el presidente colombiano Gustavo Petro

Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha desmentido declaraciones de su hijo Nicolás Petro Burgos, indicando que han “intentado” enfrentarlos. Durante su visita al Coliseo de Ferias de Sincelejo (Sucre), donde entregó 174 títulos de propiedad rural a campesinos y campesinas beneficiarias.

“Alguien escribió hoy, que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña (…) Mi hijo no dijo eso, y no lo dijo por una razón básica, a mis hijos les he dicho: nunca delincan”, aseveró el mandatario.