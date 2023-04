Joe Biden anunció que será candidato a la reelección en 2024

Cargando...

Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció formalmente su candidatura a la reelección este martes, iniciando una batalla para convencer al país de que su historial amerita otros cuatro años en la Casa Blanca y que su edad no impedirá su capacidad de gobernar.

En un video publicado este martes temprano, Biden enmarcó la contienda del próximo año como una lucha contra el extremismo republicano, argumentando implícitamente que necesitaba más tiempo para cumplir plenamente su promesa de restaurar el carácter de la nación.

“Cuando me postulé para presidente hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía estamos luchando”, dijo Biden en el video, que abre con imágenes de la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021 y activistas por el derecho al aborto protestando ante la Corte Suprema de EE.UU.

"La cuestión a la que nos enfrentamos es si en los próximos años tendremos más libertad o menos libertad. Más derechos o menos", dice Biden en la narración en off. "Sé cuál quiero que sea la respuesta y creo que ustedes también. No es momento de ser complacientes. Por eso me presento a la reelección".

La declaración oficial de Biden pone fin a cualquier duda persistente sobre sus intenciones, y da comienzo a una contienda que podría convertirse en una revancha con su rival de 2020, el expresidente Donald Trump. Entra en la carrera con un importante historial legislativo pero bajos índices de aprobación, un enigma que sus asesores han sido incapaces de resolver hasta ahora. Siendo ya el presidente de más edad de la historia, también se enfrenta a persistentes preguntas sobre ese tema.

Cargando...

El lanzamiento se produce cuatro años después de que Biden hiciera oficial su candidatura para 2020. Aquella carrera se convirtió en una misión para restaurar el carácter del país y evitar que Trump lograra un segundo mandato.

La cuarta y última campaña presidencial de Biden descansará sobre temas similares. Al igual que hizo en 2020, Biden está haciendo un llamamiento a los ideales de la nación, especialmente con el espectro del regreso de Trump.