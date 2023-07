La 'narcoavioneta' volaba a muy baja altura y se estrelló al intentar arrojar su carga, según juez argentino

Argentina

El caso de la 'narcoavioneta' que partió de Bolivia y se estrelló en el chaco argentino está siendo investigado por autoridades de ambos países.

En el vecino país, se maneja la hipótesis de que la aeronave perdió la estabilidad al intentar deshacerse de la carga.

Asimismo, Mianovich comentó que no hay ninguna persona detenida hasta el momento en Argentina.

"No hay ningún detenido. Me comuniqué con la Fuerza y me dijeron que no hay ningún tipo de detenido, que se están haciendo los pertinentes rastrillajes por supuesto, pero hasta el momento no hay ningún detenido", remarcó.