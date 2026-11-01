La televisión estatal china CCTV no retransmitió este sábado ningún partido de LaLiga, cuyas emisiones suspendió el pasado lunes a raíz de las declaraciones de Kylian Mbappé sobre un 'meme' relacionado con Mao Zedong, aunque la plataforma Migu sí ofreció los encuentros.

Según constató EFE, ninguno de los partidos de LaLiga para este viernes y sábado (Villarreal-Espanyol; Levante-Atlético de Madrid; Rayo Vallecano-Celta de Vigo; Real Betis-Málaga; y Barcelona-Alavés) se retransmitió en sus canales ni figuraba en la programación oficial.

Tampoco se encontraban en el calendario de la cadena los encuentros previstos para la noche y madrugada local del domingo: Getafe-Sevilla; Racing de Santander-Real Madrid; Elche-Valencia; Athletic-Real Sociedad; o el del lunes que enfrenta al Deportivo de A Coruña con el Osasuna.

En la aplicación móvil de la cadena siguen disponibles algunos partidos de jornadas anteriores a la suspensión, el último de ellos el Celta-Betis del domingo 25 de octubre. Según el historial de la plataforma, CCTV había retransmitido uno o dos encuentros por jornada.

Sin embargo, no figura en ella ningún partido que haya disputado el Real Madrid esta temporada ni la 2025/26, según pudo comprobar EFE.

El Real Madrid, desaparecido en Migu

La plataforma de 'streaming' Migu, que desde esta temporada es el socio digital exclusivo de LaLiga en China hasta 2029/30, en cambio, mantuvo su programación de este fin de semana casi íntegra.

La única restricción sería la retirada del Racing de Santander-Real Madrid que, a falta de producirse, no aparece en su programación.

Migu tampoco muestra en su plataforma partidos del conjunto madridista de jornadas anteriores a la polémica, según verificó EFE. Al consultar las jornadas de agosto y septiembre, el Real Madrid no figura, mientras que los resultados del resto de encuentros sigue disponible, así como un resumen o la posibilidad de ver el partido completo.

Usuarios de redes sociales señalaron al inicio de la polémica que la plataforma había retirado vídeos de los goles de Mbappé en el último clásico entre el Real Madrid y el Barcelona.

La polémica

La controversia comenzó cuando Mbappé afirmó en una entrevista que uno de sus 'memes' favoritos mostraba su rostro sobre el de un "dictador chino", sin mencionar expresamente a Mao Zedong, cuya imagen aparece en el montaje.

Sus palabras provocaron el martes la ruptura de acuerdos comerciales de varias empresas chinas, así como la suspensión de las emisiones de LaLiga, los partidos relacionados con el delantero y sus anuncios publicitarios por la radiotelevisión estatal china.

Mbappé pidió disculpas en francés, chino e inglés, mientras que LaLiga lamentó lo sucedido y su presidente, Javier Tebas, remitió una carta al Grupo de Medios de China (CMG), responsable de CCTV.

La corporación estatal informó este miércoles de que había recibido a través de LaLiga una carta en la que el club se sumaba a las disculpas y expresaba su respeto por China, pero no precisó si considera suficiente la carta ni anunció cuándo restablecerá las emisiones.

El Ministerio de Exteriores chino también evitó entonces aclarar el futuro de las medidas contra el futbolista y LaLiga. EFE