Las 10 frases más candentes del último debate presidencial en Argentina

Argentina

La noche de este domingo, 13 de noviembre, los candidatos a la presidencia de Argentina, Sergio Massa y Javier Milei, se enfrentaron en el último debate presidencial, a una semana del balotaje en el que se definirá quién será el nuevo presidente.

Milei (de La Libertad Avanza) y Massa (de Unión por la Patria) protagonizaron un intenso debate en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con todo tipo de frases y acusaciones entre los dos.

Mientras Milei tildó de “mentiroso” al candidato de Unión por la Patria y también sostuvo que sabe “cómo hacer crecer la economía”; Massa lo chicaneó con varias declaraciones que causaron polémica semanas atrás y le hizo varias preguntas “por sí o por no”, reporta losandes.com.ar.

Estas son las frases más candentes de la noche:

Javier Milei: “Sé cómo hacer crecer una economía, crear puestos de trabajo de calidad y con buenas remuneraciones; terminar con la pobreza e indigencia. Sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación”.

Sergio Massa: “Javier, por sí o por no, te quiero preguntar: dijiste que ibas a sacar los subsidios. ¿Los vas a sacar, sí o no? ¿Vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Gelblung, sí o no? ¿Vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la Justicia? ¿Vas a privatizar ríos y mares cómo planteaste en la carta que presentaste a la Justicia tu programa de Gobierno? ¿Sí o no? ¿Vas a eliminar el Banco Central?”.

Javier Milei a Sergio Massa: “Vos sos un mentiroso, en engañar y asustar a la gente como lo hiciste. Con vos como ministro de Economía, cayeron un 33% los ingresos”.

Sergio Massa a Javier Milei: “Te voy a dar un consejo, el debate es largo, así que no te pongas agresivo porque la gente lo que espera son respuestas. Y los argentinos esperan que el 10 de diciembre, gobierne quien gobierne, es la construcción de políticas de Estado. Atacando, agraviando y faltando el respeto no lo vas a lograr”.

Javier Milei: “Voy a terminar con el Banco Central (BCRA), que es el origen de la inflación. Esta es la forma en la que ustedes nos roban a nosotros”.

Sergio Massa a Javier Milei: “¿Vos hiciste una pasantía en el Banco Central, ¿no? ¿Por qué no te la renovaron? Eso dice mucho. Entiendo que estés enojado con el Central y hables de destruirlo. Lo hacés porque te sentís rechazado. No se trata de destruir lo que te ha rechazado. Hay que abrazar el rechazo”.

Javier Milei a Sergio Massa: “Si vos fueras Pinocho, ya me habrías lastimado un ojo”.

Javier Milei: “No vamos a plantear relaciones con aquellos que no respetan la libertad individual y la paz. De ellos, no quiero saber nada. Mis aliados van a ser Estados Unidos, Israel y el mundo libre”.

Sergio Massa a Javier Milei: “Hiciste tu carrera como standapero”.

Javier Milei: “A corto plazo, no voy a arancelar la universidad. Después, voy a darle los recursos a la gente para que decida a qué universidad quiere asistir. Acordate que vos decías y proponías lo mismo de joven. Decile a los brasileños que te hagan acordar de esto”.