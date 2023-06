"¡Logró recuperarse!": Cirujanos salvaron la mano de un bombero, se la cosieron en el abdomen

Cargando...

Reino Unido

Un bombero del Reino Unido que estuvo a punto de perder la mano izquierda debido a una terrible lesión, pero gracias una ‘peculiar’ cirugía pudo volver a trabajar. En el procedimiento quirúrgico le cosieron la mano en el estómago para permitir que se curara en el transcurso de tres semanas.

Anthony Seward de 21 años, se vio obligado a renunciar al trabajo de sus sueños como bombero, cuando se quedó sin guantes en un espeluznante accidente en una fábrica con un escurridor industrial.

“Siempre quise ayudar a la gente, por lo que el servicio de bomberos era algo que me interesaba (…) Cada día era diferente y desafiante, eso fue lo que me motivó”, dijo a South West News Service.

El joven de 27 años casi pierde la mano, pero los cirujanos lograron hacer lo imposible, utilizaron una técnica de la época de la Primera Guerra Mundial. Esta consistía en coser la mano destrozada dentro del abdomen para ayudarla a sanar.

“Mi mano fue aplastada y perdí toda mi fuerza de agarre y destreza. Fue una lesión por desprendimiento de guantes bastante grave”, explicó Seward.

Sus antiguos empleadores fueron multados con $us. 380,000 después de su accidente y admitieron que no remplazaron una barrera de seguridad rota en el extremo que había mutilado la mano de Seward.

Cargando...

Seward tuvo que someterse a cuatro cirugías en la mano aplastada y recordó que el accidente fue “bastante doloroso”.

Cuando un cirujano dijo que tendría que amputarle las puntas de los dedos, Seward se dio cuenta de que tal vez nunca volvería a ser bombero.

“Te sientes invencible cuando eres más joven, y luego un día sucede algo y te das cuenta de que no lo eres”, reflexionó Seward. “Había imaginado una larga carrera en el servicio de bomberos haciendo lo que me gustaba. Es un trabajo increíble; que me quitaran eso fue devastador”, dijo al New York Post.

Cirujanos salvaron la mano de un bombero, se la cosieron en el abdomen. Foto: Devon and Somerset Fire and Rescue Service

Seward nunca se dio por vencido, tomó un curso de fuerza y ​​acondicionamiento en la Universidad de Birmingham, con la esperanza de recuperar algo de la camaradería que extrañaba al trabajar en el departamento de bomberos.

Cargando...

Su determinación fue constante, pasó semanas transformando sus viejos guantes de servicio en una manopla para su mano lesionada y probandolos en ejercicios de entrenamiento. Seis años después de su lesión, Seward pudo regresar a su trabajo en el Servicio de Bomberos y Rescate de Devon y Somerset.

Seward acredita el trabajo "increíble" del Servicio Nacional de Salud y los paramédicos que respondieron por su recuperación y capacidad para perseguir su sueño una vez más.