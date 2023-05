Luego de la "muerte cruzada" ¿Qué pasará con Ecuador?

Cargando...

Quito, Ecuador

Luego que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretara este miércoles 17 de mayo la denominada "muerte cruzada", disolviendo la Asamblea Nacional. La medida fue asumida por el mandatario en medio del juicio político que enfrentaba por el presunto delito de peculado.

Lasso usó el recurso constitucional, el artículo 148 de la Constitución, para convocar elecciones del Legislativo y el cargo de presidente. “Determiné disolver la asamblea nacional por grave crisis política y conmoción interna", declaraba.

"Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado para producir impunidad y visibilizar el retorno de un presidente que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia y que no quiere cumplir con la pena establecida de ocho años (…) Venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado", declaró el presidente de Ecuador a CNN.

El mandatario aseguró que es inocente de las acusaciones de malversación de fondos públicos, lo que ha sido negado por Lasso y la oposición se ha esforzado en probar sus imputaciones, a pesar de lo cual el proceso se ha mantenido.

"Yo quise ir a defenderme porque soy inocente, porque no he cometido peculado y porque de manera abusiva pretendían destituir me sobre la base de unos contratos suscritos en el Gobierno anterior", afirmó con firmeza.

Los opositores aseguraron que el mandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales.

Las elecciones generales anticipadas se celebrarán en un plazo de 90 días, pero la autoridad electoral del país aún no fija una fecha para la votación, anunció este miércoles la presidenta del Consejo Electoral de Ecuador (CNE), Diana Atamaint, en una conferencia de prensa en Quito.